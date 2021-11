தேசிய செய்திகள்

அரியானா: வேளாண் சட்ட வெற்றியை கொண்டாட டெல்லி செல்லும் விவசாயிகள் + "||" + Thousands of Farmers, Dancing, Singing, Head to Delhi to Celebrate Win Over Farm Laws

அரியானா: வேளாண் சட்ட வெற்றியை கொண்டாட டெல்லி செல்லும் விவசாயிகள்