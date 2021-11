தேசிய செய்திகள்

மேல்-சபை தேர்தலில் காங்கிரஸ், யாருடனும் கூட்டணி இல்லை: சித்தராமையா + "||" + Congress in alliance with Council polls: No alliance with anyone: Siddaramaiah

மேல்-சபை தேர்தலில் காங்கிரஸ், யாருடனும் கூட்டணி இல்லை: சித்தராமையா