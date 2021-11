தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட 3 ஆயிரம் பஸ் ஊழியர்கள் இடைநீக்கம் + "||" + Maharashtra: MSRTC suspends more than 3,000 permanent employees so far

மராட்டியத்தில் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட 3 ஆயிரம் பஸ் ஊழியர்கள் இடைநீக்கம்