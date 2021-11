தேசிய செய்திகள்

மத்திய முகமை என் மீது பொய் வழக்கு போட முயற்சி: மந்திரி நவாப் மாலிக் + "||" + Central agencies trying to frame me in false cases: NCP leader Nawab Malik

மத்திய முகமை என் மீது பொய் வழக்கு போட முயற்சி: மந்திரி நவாப் மாலிக்