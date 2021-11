தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் அமைதி திரும்பவேண்டுமா? சிறப்பு அந்தஸ்தை மீண்டும் கொண்டுவாருங்கள் - பரூக் அப்துல்லா + "||" + If normalcy is to be brought in Kashmir, then Article 370 has to be reinstated says Farooq Abdullah

காஷ்மீரில் அமைதி திரும்பவேண்டுமா? சிறப்பு அந்தஸ்தை மீண்டும் கொண்டுவாருங்கள் - பரூக் அப்துல்லா