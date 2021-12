தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவிலும் பரவிய ஒமைக்ரான் வைரஸ் - 2 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + Two cases of Omicron Variant reported in the India

