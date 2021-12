மத்திய பிரதேசம்; 9 கோடி டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தி சாதனை!

போபால்,

நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன. அதன்படி, நேற்றைய காலை நேர நிலவரப்படி இதுவரை நாட்டில் 127 கோடியே 61 லட்சத்து 83 ஆயிரத்து 65 டோஸ் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன. முதல் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 79 லட்சத்து 90 ஆயிரத்து 71 ஆயிரத்து 752 ஆகும். 2 டோஸ்களும் செலுத்திக்கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 47 கோடியே 71 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 313 ஆகும்.

இந்நிலையில், மத்திய பிரதேசத்தில் 9 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த செய்தியை மாநில முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் பெருமிதத்துடன் தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Delighted to inform you that we have succeeded in administering more than 9 Crore doses of #COVID19 vaccination in the state.



My heartfelt gratitude to health workers,social workers,voluntary organizations,members of CMG, & all those actively engaged in achieving this milestone.