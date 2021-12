தேசிய செய்திகள்

காந்தியின் இந்தியா கோட்சேவின் இந்தியாவாக மாறுவது போல் உணர்கிறேன் - மெகபூபா முப்தி + "||" + Feels like Gandhi's India is turning into Godse's India: PDP chief Mehbooba Mufti

