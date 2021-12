தேசிய செய்திகள்

இரண்டரை வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை - 28 நாட்களில் தீர்ப்பு; குற்றவாளிக்கு மரண தண்டனை + "||" + A Court in Surat awards death sentence to the convict in the rape case of a 2.5 year old girl

இரண்டரை வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை - 28 நாட்களில் தீர்ப்பு; குற்றவாளிக்கு மரண தண்டனை