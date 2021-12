தேசிய செய்திகள்

போலீஸ் நடவடிக்கையில் எந்த விவசாயிகளும் உயிரிழக்கவில்லை - மத்திய அரசு + "||" + Govt says no farmer died due to police action during farmers' protests

