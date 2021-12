தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் மேலும் 7 பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு உறுதி + "||" + Omicron infection confirmed for 7 more in Maharashtra

மராட்டிய மாநிலத்தில் மேலும் 7 பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு உறுதி