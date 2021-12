தேசிய செய்திகள்

ரூ.9800 கோடி மதிப்பில் சரயு கால்வாய் திட்டம்: பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + UP: PM Modi to inaugurate Saryu Canal project in Balrampur that faced delays since 1978

ரூ.9800 கோடி மதிப்பில் சரயு கால்வாய் திட்டம்: பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைக்கிறார்