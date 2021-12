தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதி ஒருவர் சுட்டுக்கொலை + "||" + Terrorist killed after encounter breaks out between security forces, terrorists in J-K's Awantipora

