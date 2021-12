தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மறைமுக போரிலும் வெற்றி பெறுவோம்! -ராஜ்நாத்சிங் உறுதி + "||" + Rajnath Singh in Golden Jubilee celebration of India's victory against Pakistan in 1971 war.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மறைமுக போரிலும் வெற்றி பெறுவோம்! -ராஜ்நாத்சிங் உறுதி