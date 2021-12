தேசிய செய்திகள்

ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை குறைகிறது...! மத்திய அரசு தகவல் + "||" + the cost of smartphones will be reduced further-Telecom minister Ashwini Vaishnaw

ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை குறைகிறது...! மத்திய அரசு தகவல்