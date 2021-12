தேசிய செய்திகள்

காற்றில் தூக்கி வீசப்பட்ட குழந்தைகள் விளையாடும் பலூன் வீடு; 5 குழந்தைகள் பலி + "||" + Five children dead and four injured after wind lifts bouncy castle into the air

காற்றில் தூக்கி வீசப்பட்ட குழந்தைகள் விளையாடும் பலூன் வீடு; 5 குழந்தைகள் பலி