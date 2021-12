தேசிய செய்திகள்

டெல்லி: ஆட்டோ மீது கவிழ்ந்து விழுந்த கண்டெய்னர் லாரி - 4 பேர் உடல்நசுங்கி பலி + "||" + Four killed as truck overturns, falls on autorickshaw in Delhi

டெல்லி: ஆட்டோ மீது கவிழ்ந்து விழுந்த கண்டெய்னர் லாரி - 4 பேர் உடல்நசுங்கி பலி