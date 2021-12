தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் லாரி மீது கார் மோதி 6 பேர் பலி

Six persons killed, six others injured in a road accident in Telangana

