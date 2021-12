தேசிய செய்திகள்

வட மாநிலங்களில் கடும் குளிர்; மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு + "||" + Severe cold in the northern states Impact on the normal life of the people

வட மாநிலங்களில் கடும் குளிர்; மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு