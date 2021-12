தேசிய செய்திகள்

நாகலாந்து: மருத்துவப்பொருட்களை நீண்டதூரம் கொண்டுசென்ற டிரோன் + "||" + Longest drone flight medical supplies delivery in India done in Nagaland

நாகலாந்து: மருத்துவப்பொருட்களை நீண்டதூரம் கொண்டுசென்ற டிரோன்