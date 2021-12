தேசிய செய்திகள்

பெண்களின் குறைந்தபட்ச திருமண வயதை உயர்த்தும் மசோதா நிலைக்குழுவுக்கு அனுப்பி வைக்க முடிவு...! + "||" + Marriage bill sent to standing committee as Lok Sabha MPs oppose amendment

பெண்களின் குறைந்தபட்ச திருமண வயதை உயர்த்தும் மசோதா நிலைக்குழுவுக்கு அனுப்பி வைக்க முடிவு...!