தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மேலும் 2,748- பேருக்கு கொரோனா - 33 பேர் பலி + "||" + Kerala reports 2,748 new cases, 33 deaths and 3,202 recoveries today; Active cases at 28,035. Death tally at 45,155

கேரளாவில் மேலும் 2,748- பேருக்கு கொரோனா - 33 பேர் பலி