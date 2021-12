தேசிய செய்திகள்

ஜனவரி 10-ந்தேதி பூஸ்டர் தடுப்பூசி; சிறுவர்களுக்கு 3-ந்தேதி முதல் தடுப்பூசி - பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு + "||" + Booster vaccination on January 10; Precaution Vaccine for children from 3rd - Prime Minister Modi announces

