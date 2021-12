தேசிய செய்திகள்

நீதிபதிகளை நீதிபதிகளே நியமிப்பதாக சொல்வது கட்டுக்கதை: சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி + "||" + ‘Judges appointing judges’ is a myth that suits ‘certain sections’, says Chief Justice NV Ramana

நீதிபதிகளை நீதிபதிகளே நியமிப்பதாக சொல்வது கட்டுக்கதை: சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி