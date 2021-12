தேசிய செய்திகள்

‘பிரதமர் மன்னிப்பு கேட்பதை நாங்கள் விரும்பவில்லை’ - விவசாய சங்க தலைவர் + "||" + Don't Want PM To Apologise, Tarnish His Reputation Abroad: Farmer Leader

‘பிரதமர் மன்னிப்பு கேட்பதை நாங்கள் விரும்பவில்லை’ - விவசாய சங்க தலைவர்