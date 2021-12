தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானா எல்லையில் 4 பெண் நக்சல்கள் உள்பட 6 பேர் சுட்டுக்கொலை + "||" + Six Naxals killed in encounter on Chhattisgarh-Telangana border

தெலுங்கானா எல்லையில் 4 பெண் நக்சல்கள் உள்பட 6 பேர் சுட்டுக்கொலை