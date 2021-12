தேசிய செய்திகள்

சரத் பவார் மகள்-மருமகனுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + NCP MP Supriya Sule and her husband tested positive for Coronavirus

சரத் பவார் மகள்-மருமகனுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி