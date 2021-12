தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாபை காங். அழித்துவிடுவார்கள்; ஆம் ஆத்மியால் மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும் - கெஜ்ரிவால் + "||" + Only 'aam aadmi' can save punjab says AAP Convenor Arvind Kejriwal

பஞ்சாபை காங். அழித்துவிடுவார்கள்; ஆம் ஆத்மியால் மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும் - கெஜ்ரிவால்