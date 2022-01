தேசிய செய்திகள்

திரிபுராவில் அடுத்த ஆண்டுக்குள் வங்காளதேச எல்லையில் முழுவதும் வேலி அமைக்கப்படும்: எல்லை பாதுகாப்பு படை + "||" + Indo-Bangla border in Tripura will be completely fenced by next year, says BSF IG

திரிபுராவில் அடுத்த ஆண்டுக்குள் வங்காளதேச எல்லையில் முழுவதும் வேலி அமைக்கப்படும்: எல்லை பாதுகாப்பு படை