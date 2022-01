தேசிய செய்திகள்

பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி துறைகளில் தனியார் துறையை முழுமையாக வரவேற்கிறோம் - ராஜ்நாத் சிங் + "||" + Rajnath Singh inaugurates Kalpana Chawla Centre for Research in Space Science & Technology at Chandigarh University

பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி துறைகளில் தனியார் துறையை முழுமையாக வரவேற்கிறோம் - ராஜ்நாத் சிங்