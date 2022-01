தேசிய செய்திகள்

கல்வி நிலையங்களில் வேகமாக பரவும் கொரோனா; ஒரே நாளில் 72 டாக்டர்களுக்கு பாதிப்பு + "||" + 72 more doctors in Patna tested Covid positive total 159 infected so far

