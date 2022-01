தேசிய செய்திகள்

கொரோனா எதிரொலி: வாகா எல்லையில் கொடியிறக்கும் நிகழ்ச்சியை காண பொதுமக்களுக்கு தடை + "||" + As Covid-19 cases rise, BSF again stops entry of public at Wagah border parade

கொரோனா எதிரொலி: வாகா எல்லையில் கொடியிறக்கும் நிகழ்ச்சியை காண பொதுமக்களுக்கு தடை