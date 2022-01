கவுகாத்தி ஐ.ஐ.டி.யில் 60 மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று!

கவுகாத்தி,

அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் செயல்பட்டு வரும் இந்தியாவின் முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றான இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தில்(ஐ.ஐ.டி.) பயிலும் 60 மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி உள்ளது.

அங்கு பயிலும் மாணவர்கள் சமீபத்தில் தான் புத்தாண்டு விடுமுறை முடிந்து பல்கலைக்கழக வளாகத்துக்கு வந்திருந்த நிலையில் அவர்களுக்கு நடத்தப்பட்ட கொரோனா பரிசோதனையில் தொற்று உறுதிபடுத்தப்பட்டு உள்ளது. மாணவர்களின் மாதிரிகள் ஒமைக்ரான் உள்ளதா என்பதை கண்டறிவதற்காக ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.அவர்கள் அனைவருக்கும் லேசான அறிகுறிகளே உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா பரிசோதனையில் நெகட்டிவ் என முடிவு வந்த மாணவர்கள் தங்கள் அறைகளிலேயே இருந்து கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள்.மாணவர்கள் யாருடன் எல்லாம் தொடர்பிலிருந்தனர் என்ற தேடுதல் முயற்சி நடந்து வருகிறது.

மேலும், இனிமேல் வளாகத்துக்குள் எந்த மாணவரும் புதிதாக நுழைய வேண்டாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அங்குள்ள புதிய விருந்தினர் மாளிகை தான் கொரோனா பரவ காரணமான மையப் பகுதியாக திகழ்கிறது என்பதால் இப்போது பல்கலைக்கழக வளாக பகுதி முழுவதும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Assam: IIT, Guwahati declared as containment zone after 60 COVID cases detected on its campus pic.twitter.com/2XPajbflsd