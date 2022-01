தேசிய செய்திகள்

மருத்துவ மேற்படிப்பில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு - உறுதி செய்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டு + "||" + 27% reservation for OBC in Medical Studies Confirmed by Supreme Court

மருத்துவ மேற்படிப்பில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு - உறுதி செய்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டு