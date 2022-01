தேசிய செய்திகள்

“மோடி கூறியிருந்தால் வழியில் இருந்து விலகி இருப்போம்” - விவசாயிகள் விளக்கம் + "||" + If Modi had said we would have got out of the way Farmers explanation

“மோடி கூறியிருந்தால் வழியில் இருந்து விலகி இருப்போம்” - விவசாயிகள் விளக்கம்