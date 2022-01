தேசிய செய்திகள்

கொரோனா எழுச்சியைத் தடுக்க கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் தேவை: உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Strict implementation of public health and social measures a must to arrest the surge: WHO

கொரோனா எழுச்சியைத் தடுக்க கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் தேவை: உலக சுகாதார அமைப்பு