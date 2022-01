தேசிய செய்திகள்

குளத்தில் விழுந்த பட்டத்தை எடுக்க முயன்ற சிறுவன் நீரில் மூழ்கி பலி + "||" + The boy drowned as he tried to pick up the kite that fell into the pond

