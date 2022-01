தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு: மராட்டியத்தில் 23 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 23 COVID-19 deaths were reported in the day, taking the number of total fatalities to 1,41,756.

