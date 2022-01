தேசிய செய்திகள்

எனது ஒப்புதலின்றி 25 பல்கலைக்கழகங்களுக்கு துணைவேந்தர்கள் நியமனம்: மேற்கு வங்காள கவர்னர் + "||" + Vice Chancellors Of 25 State Varsities Appointed Without My Approval: Bengal Governor

எனது ஒப்புதலின்றி 25 பல்கலைக்கழகங்களுக்கு துணைவேந்தர்கள் நியமனம்: மேற்கு வங்காள கவர்னர்