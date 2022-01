தேசிய செய்திகள்

சுதந்திர இந்தியா 100-வது ஆண்டில் உலகின் பொருளாதார வல்லரசாகும்: மத்திய மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் + "||" + Independent India at 100th year will be world’s technological, economic powerhouse: Jitendra Singh

