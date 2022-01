தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் பாதயாத்திரையை தடுத்து நிறுத்த அரசு எந்த விதமான சதியும் செய்யவில்லை: மந்திரி அரக ஞானேந்திரா + "||" + Karnataka Govt does not conspire to stop Congress: Araga Jnanendra

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் பாதயாத்திரையை தடுத்து நிறுத்த அரசு எந்த விதமான சதியும் செய்யவில்லை: மந்திரி அரக ஞானேந்திரா