தேசிய செய்திகள்

உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் சமாஜ்வாடியுடன் தேசியவாத காங்கிரஸ் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை: மந்திரி நவாப் மாலிக் + "||" + Uttar Pradesh Assembly polls: NCP in talks with Samajwadi Party for alliance, so far one seat decided, says Nawab Malik

உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் சமாஜ்வாடியுடன் தேசியவாத காங்கிரஸ் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை: மந்திரி நவாப் மாலிக்