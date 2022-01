தேசிய செய்திகள்

மார்ச் மாதம் முதல் 12 - 14 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசி..! மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Covid vaccination for 12-14 age group may start by March

