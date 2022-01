தேசிய செய்திகள்

கடலுக்கு அடியில் வெடித்த எரிமலையால் தாக்கிய சுனாமி - ஒட்டுமொத்தமாக அழிந்த தீவு - 3 பேர் பலி + "||" + Three dead and homes destroyed as scale of Tonga volcano eruption damage emerges

