தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் முன்னாள் முதல் மந்திரி பிரகாஷ் சிங் பாதலுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Former Punjab Chief Minister Prakash Singh Badal has been confirmed infected

பஞ்சாப் முன்னாள் முதல் மந்திரி பிரகாஷ் சிங் பாதலுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி