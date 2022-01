தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசம்: ரேபரேலி எம்.எல்.ஏ. காங்கிரசில் இருந்து விலகல் + "||" + 2 months after joining BJP, UP MLA Aditi Singh sends resignation letter to Sonia Gandhi

உத்தரபிரதேசம்: ரேபரேலி எம்.எல்.ஏ. காங்கிரசில் இருந்து விலகல்