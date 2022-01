தேசிய செய்திகள்

“ரகசிய ஆவணங்களை வாட்ஸ்-ஆப்பில் பகிர வேண்டாம்” - அதிகாரிகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Central Govt instructs officials not to share confidential documents on WhatsApp

“ரகசிய ஆவணங்களை வாட்ஸ்-ஆப்பில் பகிர வேண்டாம்” - அதிகாரிகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்