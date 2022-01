தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் வார இறுதி முழு ஊரடங்கு ரத்து - கடைகள் திறப்பு, வாகனங்கள் இயக்கம் + "||" + Cancellation of full weekend curfew in Karnataka opening of shops, transport

