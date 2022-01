தேசிய செய்திகள்

மும்பை;கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றி இன்று பள்ளிகள் திறப்பு + "||" + Mumbai School Reopening: Schools for all classes reopening from today

மும்பை;கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றி இன்று பள்ளிகள் திறப்பு