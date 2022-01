தேசிய செய்திகள்

சட்டக்கல்வியின் தரம் மோசம் அடைந்துள்ளது - சுப்ரீம் கோர்ட்டு கவலை + "||" + The quality of legal education has deteriorated Supreme Court concerned

சட்டக்கல்வியின் தரம் மோசம் அடைந்துள்ளது - சுப்ரீம் கோர்ட்டு கவலை